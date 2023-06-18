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نرمين الفقي: نفسي أتزوج رجل متدين

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نرمين الفقي
الأحد، 18-06-2023 12:03 م

أثارت الفنانة نيرمين الفقي، جدلا واسعا، بعد الحديث عن مواصفات فارس أحلامها، ورأيها في عودة زميلتها حلا شيحة للتمثيل.

 

وفي مقابلة مع برنامج "رؤيا مصر" قالت الفقي عن فارس أحلامها: "أتمنى يكون مثقف، ومتدين بشكل حقيقي، وابن أصول، ولسانه عف جدا، وليس سليطا".

وبسؤالها عن رفضها الزواج قالت: "لم أغلق قلبي، ولم أقفل باب الزواج، كل بنت تحلم بالزواج والأمومة، ويتحقق ذلك عند ظهور ابن الحلال، والمرأة عندما تقتحم مجال العمل، وتستطيع النجاح وإثبات ذاتها، تفكر في رجل قوي، أو كما يقولون سند حقيقي، حتى يشاركها الحياة، ويدعمها".

ورفضت نيرمين الفقي مقولة أن الرجل يطفئ وهج المرأة قائلة: "لا أتفق مع ذلك لأن الرجل الصح عندما يلتقي بالمرأة الجيدة، يحدث وهج، وتكون ملامحهما دائما جميلة، وكأن الأيام لا تمضي بهما، أنا بكل أسف أعيش في الحياة بدور الرجل والمرأة وهذا أمر مجهد وصعب".

 

عودة حلا شيحة

وتحدثت نيرمين الفقي خلال المقابلة عن عودة حلا شيحة قائلة: "بحب حلا جدًا، ترجع تمثل أو تعتزل أو تقعد في البيت وتتحجب، لها كل الحرية ، لكن أنا بحبها لأنها على الصعيد الإنساني إنسانة لطيفة وجميلة ومتصالحة مع نفسها".

وأعربت نيرمين الفقي عن إعجابها بموقف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين من عودة حلا شيحة، حيث قال إنه يستمع لها من جديد ولن يغلق الباب في وجهها.

 

 

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