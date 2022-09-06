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ندى الكامل: معايا فلوس كتير أوي ملايين في البنك.. بس محتاجة راجل

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ندى الكامل
Native
Teads
الثلاثاء، 06-09-2022 11:46 ص


أثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب ردها على متابع طلبها للزواج.
ووجه أحد متابعي طليقة الفيشاوي، سؤالا لها، جاء فيه "أنا عايز أتجوزك؟، بس عارف إنك مش هتفكري غير في الفلوس بس أنا بحبك".

وردت ندى الكامل على سؤال متابعها، قائلة: "الحمد لله معايا فلوس كتير أوي.. ملايين مش كام قرش في البنك.. وعندي شغل كبير، ومش محتاجة راجل عشان يصرف عليا".

وانفصل الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل بشكل رسمي، في ديسمبر 2021، وكانت صفحة منسوبة لزوجة الفيشاوي، قد نشرت صورة لها وعلقت عليها: "من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري".

وتابعت: "ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيرا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح، ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس".

وأضافت: "أتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة، ولكن واحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر".

واختتمت: "سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

 

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