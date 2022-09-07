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ندى الكامل لـ مظهر شاهين: متخلنيش أفضحك.. اقلع جلابيتك وتعالى وريني رجولتك

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ندى الكامل ومظهر شاهين
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الأربعاء، 07-09-2022 09:30 ص

تصاعدت حدة الخلاف والمشاداة بين الداعية الشيخ مظهر شاهين خطيب وإمام مسجد عمر مكرم، وندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على خلفية انتقاد أراء بعضهما حول تصريحات الفنان محمد عطية حول "المساكنة" قبل الزواج.
وكتبت ندى الكامل عبر حسابها على انستجرام: أنت هتجود عليا بـ إيه؟ دا أنت فقير النفس والأخلاق لا يا خويا جود على حد تاني؛ لأني مش بشوفك إنت واللي زيك.. أقلع جلبيتك وعمتك وتعالى أقف قدامي كدا راجل لـ راجل ورد عليا رد الشرفاء.

وتابعت: أنت عار على أي جهة.. ومتخلنيش أفضحك لأن أنا ولا يهمني حد ولا لبس ولو جبت سيرتي تاني هفضحك وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك ومش هتخلص مني.. إنساني بقى وشوفلك سبوبة غيري.

وكانت الخلافات بدأت بينهما بعدما اعترضت ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين بشأن وجود 3 ديانات سماوية فقط، ونصحته بـ ممارسة إنسانيته لأن الحروب التي يمر بها العالم أهم من فكرة الديانات، مضيفة: "الأرض مش ناقصاك".

ورد عليها مظهر شاهين وانتقد مظهرها، قائلا: إزاي الأرض مش ناقصاني وأنا وزني خفيف ومش نافخ وكيف يحترم الناس رائحة الدم ورائحة البوتكس والفيلر مغطية عليهم؟ .

وردت ندى الكامل قائلة: بتفنن في وصفي ومركز فيا أوي.. ومتتكلمش عن النفخ لأن اللي زيك نافخنا ومزهقنا في عشيتنا.. كفاية لت وعجن.
 

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