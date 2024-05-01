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ندى الكامل تعلن طلاقها: أنا سينجل.. وهكذا علق طليقها

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ندى وزوجها
الأربعاء، 01-05-2024 11:28 ص

 

أعلنت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى عن انفصالها بعد أقل من عام زواج.

وكتبت ندى الكامل في الاستوري “أنا سينجل”، وعلق زوجها برسالة أخرى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قال فيه: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تم الانفصال بيني وبين زوجتي وأرجو احترام الخصوصية وعدم الدخول في تفاصيل مرت سنة على هذا الزواج ولكن كل شيء قسمة ونصيب”.

وحرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها رفقة زوجها.

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