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ندى الكامل تحدث ضجة باستعراض أنوثتها بفيديو جرئ

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ندى الكامل
Native
Teads
الثلاثاء، 16-08-2022 08:55 ص
أثارت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي – الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو قصير لها، عبر حسابها الخاص بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه بشكل جرئ ومثير، بعد أزمة نشرها علم المثلية الجنسية (رينبو).

وظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الفيديو المنشور وهي تمشي بشكل مثيل للجدل، في ظل عدم تعليقها على اتهامات دعم المثلية الجنسية.

لم تقم طليقة الفيشاوي الصغير، بالتعليق على مقطع الفيديو الذي نشرته، مكتفية باستخدام رمز ثمرة الفراولة في جانب التعليق الواصف للفيديو.

وبعد تعرضها لهجوم عنيف، قررت ندى الكامل حذف الفيديو من حسابها.

وكانت ندى الكامل، نشرت صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وهي على شاطئ البحر، أخفت فيها جزء كبير من الصورة مستعينة بشعار قوس قزح (رينبو) وقلب كبير.

صورة ندى الكامل طليقة الفيشاوي، أثارت جدلا بين متابعيها على إنستجرام، بسبب استعانتها بشعار المثلية الجنسية (رينبو).
 

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