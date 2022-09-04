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ندى الكامل تؤيد الجنس قبل الزواج وترد على مظهر شاهين: اسكت مش ناقصاك

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ندى الكامل
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Teads
الأحد، 04-09-2022 03:02 م

علقت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، على منشور للشيخ مظهر شاهين كان يرد فيه على تصريحات الفنان محمد عطية بسبب ما أثاره عن "المساكنة" قبل الزواج.
ويبدو من هجوم ندى الكامل على مظهر شاهين، تأييدها لتصريحات الفنان محمد عطية التي أيد فيها ممارسة الجنس قبل الزواج أو ما يعرف بالمساكنة.
وعلقت ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين والتى قال فيها : "الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا اذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبر وغباء.


وردت ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين، حيث قالت : “الارض عليها 8 مليار إنسان تلتهم عايشين فى فيضانات وجفاف وحرب واسكت والنبى عشان الارض مش ناقصاك.. مارس انسانيتك شوية واحترم ريحة الدم والحرب والخراب”.
وأثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوى فى الصورة ببطن مكشوف ومرتديه بنطلون وبلوزة قصيرة وعلقت على الصورة قائلة : “يا حلوة كان ودي”.

 

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