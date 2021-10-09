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نداء عاجل من «القوى العاملة» للمصريين المتواجدين في قطر

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السبت، 09-10-2021 01:14 م

أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقي الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة حول تصحيح أوضاع الوافدين.
وأفاد التقرير ببدء إعلان وزارة الداخلية القطرية تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لأحكام القانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وذلك بتحديد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للمخالفين لاحكام القانون المشار إليه  وذلك من بعد غد الأحد 10 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2021.
وقال الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر إنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف خلال الفترة المشار إليها تقديم طلب التصالح بشأن مخالفة القانون إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلي مركز من المراكز الخدمية التالية: "مراكز خدمات أم حلال، وأم مستيم "الصناعية سابقا" ومسيمير، والوكرة، والريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو التخفيض.
وأشار الملحق العمالي إلى أن على الوافد مراجعة الإدارة أو المركز المذكور خلال الفترة المشار إليها من الساعة الواحدة ظهرا إلي الساعة السابعة مساءً،وسوف يستفيد من تصحيح الأوضاع غير القانونية وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف في حالة عدم تصحيح أوضاعهم.
 

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