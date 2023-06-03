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نحن أبطال إفريقيا.... نجم الوداد يستفز الأهلي قبل المواجهة الحاسمة

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السبت، 03-06-2023 03:42 م نسمه عبد الوهاب
استفزجلال الداودي نجم الوداد البيضاوي المغربي، فريق الأهلي قبل المواجهة الحاسمة، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال نجم الوداد في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "لا تهمنا وضعية الأهلي في حالة سجل أو فشل في ذلك، نحن نركز على أنفسنا والأهلي فريق كبير نحترمه لكن لا نهابه، سندخل المباراة كأبطال لأفريقيا".

وتابع: "نمتلك الثقة بأنفسنا وجئنا إلى هنا لتحقيق نتيجة إيجابية تمكننا من لعب مباراة الإياب بكل أريحية، وكما قلت نحن أبطال أفريقيا ونتمنى خيراً".
واختتم: "نحن لا نفكر في الأجواء أو أي شيء آخر، تفكيرنا منصب على هدف واحد هو تقديم مباراة في المستوى وتحقيق نتيجة إيجابية".

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