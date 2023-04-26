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نجيب ساويرس يسخر من فيديو للجيش السوداني

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ساويرس
Native
Teads
الأربعاء، 26-04-2023 01:40 م

 

أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس، جدلا واسعا عبر موقع تويتر بسبب تدوينات ساخرة من فيديو حول الجيش السوداني.

واعتبر البعض أن سخرية ساويرس من الجيش دعم صريح لقوات محمد حمدان دقلو.

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على فيديو منشور لرجل يقوم بتحية رجال الجيش السوداني، خلال عملية تمشيط في العاصمة الخرطوم تحت عنوان: "مواطنون بالشارع العام يحييون القوات المسلحة التي تقوم بعمليات تمشيط واسعة بمنطقة الكدرو" بالخرطوم بحري".

وكتب ساويرس تعليقا: "مواطنون ؟؟؟ الراجل واقف لوحده" ساخرا من الفيديو.

وعلق أحد النشطاء على سخرية ساويرس قائلا: "اهو دا واحد استفاد من حميدتي بسبب مناجم الدهب الموجودة بدارفور يعني خايف على مصالحه هو ومش خايف على مصلحة دولة عربية اخرى أو عالاقل مصلحة بلده"، ليرد عليه رجل الأعمال: "يا عم سيبكم من موضوع الذهب ده .. الحكاية مش كده ... صدق او لا تصدق نفسنا نشوف حكم ديموقراطى مدنى فى بلدنا السودان ... هل ده مطلب صعب؟".

وردا على الحكم المدني في السودان، قال أحد النشطاء: "ومش نفسك في مصر؟"، ليرد ساويرس قائلا: "طبعا نفسى ..".
شاهد الفيديو هنا

 

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