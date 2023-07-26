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نجيب ساويرس يثير الجدل: كده كده بايظة

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ساويرس
الأربعاء، 26-07-2023 02:04 م

 

نشر رجل الأعمال، نجيب ساويرس تويتة جديدة غامضة عبر حسابه بموقع تويتر، أثارت الجدل هو الغرض منها.

 

و كتب ساويرس: “ما هي كدة كدة بايظة”، مما فتح باب التساؤلات والتأويلات حول تصريحه المثير للجدل.

وكان رجل الأعمال، نجيب ساويرس ، كشف- مؤخرًا- تفاصيل مقابلته بـ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والتي استمرت لنصف ساعة، ووصفها بأنها "كانت جيدة" وتم التواصل من خلال مترجم؛ ثم قام رئيس كوريا بدعوته للعشاء.

وقال ساويرس، خلال حوار تليفزيوني، إنه أول رجل أعمال يقابل زعيم كوريا الشمالية، مضيفا: “فوجئت بعد اللقاء بدعوة كيم جونج لي لتناول العشاء، وهو أمر لم يقم به زعيم كوريا الشمالية في حياته”.

وأكد أنه لم يخشَ إجراء المقابلة مع رئيس كوريا الشمالية قائلاً: "أنا مبخفش لو بخاف كنت لا أذهب إلى هناك أصلاً".

وأضاف: "جلسنا على العشاء ما يقارب من ساعتين ونصف، وانبهرت بشخصية كيم جونج أون وذكائه غير العادي، وتركيز غير تقليدي.

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