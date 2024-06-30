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نجوى كرم تفاجئ الجميع بزواجها

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الأحد، 30-06-2024 12:31 م


أعلنت الفنانة نجوى كرم لجمهورها زواجها رسميًا خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في دولة رومانيا مساء السبت ضمن جولتها الغنائية العالمية بالتزامن مع إجازة موسم الصيف.

 

وكشفت نجوى كرم خلال إحدي فقرات الحفل ارتباطها رسميًا بعد تداول العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن علاقة تجمعها برجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني واللذان ظهر معا بالعديد من المناسبات خلال الفترة الماضية، ونشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" وقالت نجوى: " هذا الفستان بيعني لي كتير لأن لونه أبيض وبحب هذا اللون، هذا اللون عشان حفل زفافي" وسط سعادة الجمهور بدخولها قفص الزوجية.

 

وأحيت الفنانة نجوى كرم حفلًا في ستوكهولم, ألمانيا ضمن جولتها الغنائية وذلك على مسرح "أوبرهاوزن" بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من الجاليات العربية المختلفة، كما أحيت حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين وسط حضور جماهيري ضخم وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور المغربي.

 

يذكر أن آخر أغاني الفنانة نجوى كرم كانت بعنوان "تعا نقعد" وطرحتها شركة روتانا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطت المليون مشاهدة خلال أيام.

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