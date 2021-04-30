نجوى فؤاد: هذه الفنانة ضربتني في رأسي خوفا على زوجها مني

الجمعة، 30-04-2021
09:40 م
أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة نجوى فؤاد
قصة طريفة حدثت لها مع الفنانة الراحلة تحية كاريوكا
.
وقالت في برنامج تلفزيوني: كنت في بدايتي وأخبرتني الفنانة مها صبري
أنها سوف تذهب إلى تحية كاريوكا
فطلبت منها الحضور معها .
وأضافت: اتصلت مها بتحية وقالت لها نجوى فؤاد
تريد زيارتك فقالت لها تحية : هاتيها ليها عندي نصيحة .
واستدركت: فرحت جدا وركبت السيارة مع مها صبري
وذهبنا إلى منزل تحية كاريوكا
وما أن نزلت من السيارة فوجئت بدلو به ثلج يصطدم برأسي وكانت المفاجأة أن تحية كاريوكا
هي من ألقته علي لاعتقادها بأنني أريد خطف زوجها رغم أن هذا لم يكن صحيحا.