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نجوى فؤاد: ندمت على دخولي الوسط الفني

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الأحد، 20-03-2022 04:02 م

كشفت الفنانة نجوى فؤاد العديد من أسرارها الشخصية وتفاصيل زواجها من الفنان أحمد رمزي وسبب انفصالهما بعد أسبوعين.
وحلت الفنانة نجوى فؤاد، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".
وقالت الفنانة "نجوى فؤاد"،: "ندمت خلال السنوات الأخيرة على دخولي الوسط الفني، وندمت أني رفضت الإنجاب بسبب الشغل".
وأشارت: "ندمت أني ضحيت بالدراسة وأهلي في الإسكندرية بسبب الفن، وعشت في أوضة في القاهرة لمدة 4 سنوات".
كما كشفت الفنانة نجوى فؤاد، سر انفصالها عن أحمد رمزي بعد أسبوعين من الزواج، قائلة: "رجع لمراته وفضلنا إننا نكون أصدقاء"، لافته: "أحمد رمزي كان بيحب بنته باكينام".


 

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