الإثنين، 24-05-2021
10:01 ص
فتحي مجدي
كشف نجم كرة القدم السابق، بات نيفين
، عن لقائه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين
، خلال مشاركته في مباراة استعراضية لفريقه آنذاك تشيلسي
الإنجليزي في العراق.
وسافر نيفين وزملاؤه في تشيلسي
إلى العراق في الثمانينيات خلال رحلة نظمها كين بيتس رئيس النادي السابق غريب الأطوار.
وكانت الرحلة قبل سنوات من اندلاع حرب الخليج الأولى عندما كان صدام شخصية غير معروفة في بريطانيا.
وكشف نيفين أن اللاعبين أجبروا على الانتظار لمدة ساعة قبل بدء مباراة استعراضية بعد أن تأخر صدام عن الحضور.
وقال اللاعب الاسكتلندي الدولي السابق وفقًا لصحيفة "ديلي ستار": "أراهن أن أقل من 0.1 في المائة من السكان في بريطانيا سمعوا به. كنت سياسيًا تمامًا ولكني لم أسمع به.
لقد كانت رحلة غريبة ورائعة ونموذجية تمامًا لكين بيتس".
وأضاف: "العام المقبل كان لدينا شركة راعية جديدة تسمى طيران الخليج.
أتذكر أنني اضطررت إلى الانتظار لمدة ساعة على أرض الملعب لبدء المباراة. لم نكن نعرف من الذي كنا ننتظره ولكن تبين أنه هو. لم يدخل أرض الملعب.
كان علينا الانتظار حتى وصل إلى المدرج وجلس في مقعده الكبير الهائل".
وتابع: "بعد ذلك حصلنا على كأس كبير. كان علينا أن نصعد ونلتقي به.
لا أستطيع أن أتذكر النظر في عينيه لأنه لم يكن لدينا أي فكرة عن هويته. كان علينا مصافحة كبار الشخصيات وابنه.
أود أن أعود إلى ذلك اليوم وأن أنظر إليه".
يذكر أن صدام أطيح به بعد الاحتلال الأنجلو- أمريكي للعراق في عام 2003، وأعدم في عام 2006.