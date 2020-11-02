نجم الزمالك يهاجم أحد متابعيه بسبب كهربا: لو تبطل تحزق هتفهم اللي حصل

الإثنين، 02-11-2020
07:34 ص
أحمد عادل شعبان
شن أحمد عيد عبد الملك
- لاعب الزمالك
الأسبق - هجوما شرسا على مشجع أهلاوي بسبب دفاعه عن كهربا
بعد تأكيد الأخير أنه لم يحصل على بطولة الدوري مع الزمالك
مثلما يزعم بعض الزملكاوية.
وقال مشجع أهلاوي : اللى بتتريق عليه ده كان سبب في دوري ٢٠١٤ اللى انت بتتفشخر بيه وكان اساسي عليك وكان جمهورك ناقص يصلي ليه ركعتين ورغم انه تف عليكم محدش قال يمشي.
و رد أحمد عيد عبد الملك
قائلا: دوري مين الي كان اساسي عليا انت بس لو تبطل تحزق هتعرف اني ملعبتش معاه اصلاً انا عارف ان الموضوع صعب و بعدين الدوري ده لعبت٣٤ من ٣٨ ماتش و انا ٣٥ سنة هو بس اتصور بالدوري الي انا جبته جدعنة .