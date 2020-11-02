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نجم الزمالك يهاجم أحد متابعيه بسبب كهربا: لو تبطل تحزق هتفهم اللي حصل

كهربا
نجم الزمالك يهاجم أحد متابعيه بسبب كهربا: لو تبطل تحزق هتفهم اللي حصل
 
الإثنين، 02-11-2020 07:34 ص أحمد عادل شعبان
شن أحمد عيد عبد الملك - لاعب الزمالك الأسبق - هجوما شرسا على مشجع أهلاوي بسبب دفاعه عن كهربا بعد تأكيد الأخير أنه لم يحصل على بطولة الدوري مع الزمالك مثلما يزعم بعض الزملكاوية.

وقال مشجع أهلاوي : اللى بتتريق عليه ده كان سبب في دوري ٢٠١٤ اللى انت بتتفشخر بيه وكان اساسي عليك وكان جمهورك ناقص يصلي ليه ركعتين ورغم انه تف عليكم محدش قال يمشي.

و رد أحمد عيد عبد الملك قائلا: دوري مين الي كان اساسي عليا انت بس لو تبطل تحزق هتعرف اني ملعبتش معاه اصلاً انا عارف ان الموضوع صعب و بعدين الدوري ده لعبت٣٤ من ٣٨ ماتش و انا ٣٥ سنة هو بس اتصور بالدوري الي انا جبته جدعنة .
 

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