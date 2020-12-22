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نجم الزمالك يشعر بالحرج بعد رأي عجيب ثبت خطأه .. وعماد متعب يصدمه

عماد متعب
نجم الزمالك يشعر بالحرج بعد رأي عجيب ثبت خطأه .. وعماد متعب يحرجه
 
الثلاثاء، 22-12-2020 06:32 ص أحمد عادل شعبان
شعر نجم الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك بالحرج الشديد بعد فوز البنك الأهلي على الإنتاج الحرفي بثلاثية نظيفة.

وكتب عبد الملك تغريدة قال فيها: نادي البنك الاهلي صرف كويس و جاب صفقات و جهاز فني و لعيبة عندها خبرات في الدوري و اغلب اللاعيبة عندها سرعات في الجزء الامامي و محتاجين ملعب فيه مساحات و لاعيبة كورة كمان .. يروحو واخدين ملعب العباسية اصغر ملعب في مصر علشان بخنقو علي نفسهم و علي باقي الفرق .

وأضاف ساخرا بعد فوز الفريق: اني اسف ٣ صفر بعد التويتة.

ليرد عماد متعب عليه قائلا: ظلمتهم يا خطير .
 

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