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نجم الزمالك السابق يناشد جماهير الزمالك: أرجوكم ساعدوني آخد فلوسي من النادي
نجم الزمالك السابق يناشد جماهير الزمالك: أرجوكم أضغطوا على النادي عشان آخد فلوسي
الخميس، 04-03-2021
08:23 ص
أحمد عادل شعبان
كشف كابنجو
كاسنجو
- لاعب
الزمالك
السابق - أنه لن يذهب إلى الفيفا لشكوى الفريق.
وقال في تصريحات له: اطلب من كل مشجع للزمالك بالتحرك لكي احصل على حقوقي المالية، لن أذهب للفيفا، أكرر هذا الأمر.
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المصريون
الزمالك
كاسنجو
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