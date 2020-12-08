الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
توقيت مصر 09:36 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ترامب يهدد وزارة الدفاع باستخدام الفيتو الرئاسي ضدها

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار اليوم

تباين في أسعار الدولار اليوم.. تعرف على أعلى سعر​

بيان مفاجئ من نقيب المحامين:«أعلن الاعتكاف إلى أن يقضي الله أمرًا»

عم حارث يكشف لماذا يحب "جوزيه" كثيرًا

صدمة.. فنانة شهيرة تعلن تحولها إلى ذكر: أشكر كل من دعمني

تعرف على المناطق الأكثر إصابة بكورونا في السعودية

شاهد ماذا فعلوا في صور مرتضى منصور داخل الزمالك

مرتضى منصور يتحدى ويفاجيء الجميع ببيان ناري

ادث مروع يودي بحياة شخص بطريقة شنيعة في السعودية

ADS
 

نجم الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا ضخما للرحيل عن النادي بعد تألقه في دوري الأبطال .. وهذا رده

فريق الأهلي
نجم الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا ضخما للرحيل عن النادي بعد تألقه في دوري الأبطال .. وهذا رده
 
الثلاثاء، 08-12-2020 06:59 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي سيف زاهر عن تلقي محمد الشناوي - حارس الأهلي - عرضا ضخما من إحدى الفرق الأوروبية للرحيل عن النادي الأهلي .

وحتى الآن لا يُعرف موقف الأهلي والشناوي بشكل رسمي لكنه قبلها بأيام كان قد أعلن موقفه من الرحيل بوضوح .

و رد محمد الشناوي - حارس الأهلي - على الأنباء التي نشرتها بعض الصحف خلال الأيام القليلة الماضية حول طلبه الرحيل خارج مصر للانضمام لأي فريق في الدوري الإنجليزي أو الاسكتلندي.

وظهر الشناوي في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب ليناقشه في هذا الأمر.

وقال "أديب" لـ "الشناوي" : لو بكرة جبتلك عرض من ليفربول الإنجليزي .. هترحل عن الأهلي؟.

و رد الشناوي قائلا: أنا مستمر مع النادي الأهلي وغرضي المشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية لأن هدفنا تحقيق إنجاز في البطولة ، ولن أرحل من النادي الأهلي إلا عن طريق النادي الأهلي.
 

إقرأ ايضا

محمد الشناوي

عرض أوروبي كبير لنجم الزمالك برفقة محمد الشناوي

فنانة

فنانة شهيرة تعلن خلع الحجاب: كفاية نفاق

جان صليبا

هذا الرجل يتسبب لـ إليسا في سماع أبشع خبر في حياتها: قلبي محروق

أخبار متعلقة

محمد الشناوي

محمد الشناوي يودع هذا الشخص بعد رحيله عن الأهلي: كنت أخي الأكبر

شوبير

شوبير: لاعب مفاجأة سوف يظهر في الأهلي أثناء مباراته مع الاتحاد في كأس مصر

أحمد موسي

أحمد موسى: الأهلي هاياخد كاس العالم ان شاء الله

202011271012371237

بالصور.. شيكابالا يرفع حذاء في وجه جمهور الأهلي

عمرو-أديب

عمرو أديب: «زهقت من كتر ما بهني الأهلاوية على مدى السنين»

محمد الشناوي

أغرب ما فعله شريف إكرامي بعد اختيار الشناوي كأفضل لاعب في موسم الأهلي كله