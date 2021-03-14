نجم الأهلي: هذا المدرب قام بعمل حركات خارجة لنا وشتمنا بألفاظ صعبة

نجم الأهلي: هذا المدرب قام بعمل حركات خارجة لنا وشتمنا بألفاظ صعبة

شن أحمد فوزي - نجم الأهلي السابق - هجوما شرسا على مدرب بدوري الدرجة الثانية.



وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: مش من عادتي اني اتكلم علي دوري الدرجة الثانية اللي انا شغال فيه كمدرب حراس مع ك/علاء ابراهيم في الشرقية للدخان ...بس هو فيه ايه بقي مين المدعو احمد بكري ده مدرب الفيوم اللي ييجي يشتمنا ويعمل حركات خارجة للكابتن علاء والجهاز الفني عشان اتحسب له بنالتي وليه كمية الغل دي.



وأضاف: ويعني ايه فريق ينضرب في ملعبه من فريق ضيف ..بصراحة انتظر قرارات لجنة المسابقات وخاصة ان فيه تقرير حكام وكمان مراقب والأدهي ان اللي أذاع المباراة لقناة النيل للرياضة هو ك/ كريم خالد ابن الكابتن خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني .



واستدرك: الرياضة في انحدار ودخلت كهف قلة الأدب والصوت العالي المتفحش والبذيء .... والله أجواء ما تخللي حد يعرف يلعب كرة .