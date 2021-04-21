نجم الأهلي مطلوب لنادٍ فرنسي كبير

الأربعاء، 21-04-2021
01:01 م
محمد فضل
تلقى أليو ديانج
لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عرضا من ناد فرنسي كبير.
وقال مصدر بالأهلي إن أحد الكشافين تابع اللاعب في مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في ختام مباريات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.
وأضاف: "تواصل الكشاف معنا عن أن نادي فرنسي كبير يراقب ديانج
منذ فترة وكلفه بالاستفسار عن الموقف الخاص باللاعب سواء تعاقده او أي أمور أخرى".
وأوضح:" منحنا كشاف اللاعبين إجابات لكل الاستفسارات التي طلبها .. ولكن ليس معني ذلك الاستغناء عن ديانج
".
وتابع:" اللاعب مميز ورائع وسلوكه يشهد له الجميع وينتظره مستقبل كبير للغاية ونتوقع ذهابه إلي نادي كبير في يوماً ما".
وقال:" اللاعب لديه نية قبول العرض ولكن لن نناقش أي شئ إلا مع وصول عرض محدد بأسم النادي والقيمة المالية ".