نجم الأهلي السابق يفجرها: دفعت ثمن مواقفي بحرماني من النادي

الإثنين، 26-08-2024
03:35 م
نسمه عبد الوهاب
كشف محمد عمارة
، نجم النادي الأهلي السابق، عن أسباب عدم توليه أي منصب داخل القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، وتحديدًا منذ تولي مجلس الإدارة الحالي.
وقال عمارة في تصريحات خلال برنامج «الكابتن» على فضائية «DMC»: «الناس كلها عارفه، سبب عدم وجودي في النادي الأهلي حاليا، بس أنا داعم ومساند لمجلس الإدارة الحالي والكابتن الخطيب».
وأضاف: «بنسبة كبيرة مساندتي للمهندس محمود طاهر في الانتخابات، كانت سببا في عدم وجودي في أي منصب، لأن مساندتي كانت واضحة وصريحة».
وتابع: «كنت مقتنعا بالكابتن محمود طاهر منذ 2014، وأرى أن الأهلي كان وقتها بحاجة للتغيير، ودفعت ثمن مواقفي بحرماني من التواجد في الأهلي».
وأتم: «دعمي لمحمود طاهر عمل فجوة بيني وبين المجلس الحالي، لكن أنا داعم ليهم منذ الانتخابات وليس لدي أي مشكلة».