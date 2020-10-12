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نجم الأهلي: أعتقد إنه هيمشي من الوسط الرياضي ومعاه ناس كتير من الطبالين والراقصين
نجم الأهلي: أعتقد إنه هيمشي من الوسط الرياضي ومعاه ناس كتير من الطبالين والراقصين
الإثنين، 12-10-2020
07:46 ص
أحمد عادل شعبان
تحدث أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - عن تغيرات كبيرة في الوسط الرياضي دون أت يوضح موقفه صراحة.
وقال أحمد فوزي في تغريدة عبر تويتر: يا لهوي علي الفرحة .... مش شماتة والله بس تنظيفا للوسط الرياضي.
وأضاف: أعتقد انه هيمشي معاه ناس كتير من الطبالين والراقصين.
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الاهلى
احمد فوزى
الوسط الرياضى
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