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نجم الأهلي: أعتقد إنه هيمشي من الوسط الرياضي ومعاه ناس كتير من الطبالين والراقصين

أحمد فوزي
نجم الأهلي: أعتقد إنه هيمشي من الوسط الرياضي ومعاه ناس كتير من الطبالين والراقصين
 
الإثنين، 12-10-2020 07:46 ص أحمد عادل شعبان
تحدث أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - عن تغيرات كبيرة في الوسط الرياضي دون أت يوضح موقفه صراحة.

وقال أحمد فوزي في تغريدة عبر تويتر: يا لهوي علي الفرحة .... مش شماتة والله بس تنظيفا للوسط الرياضي.

وأضاف: أعتقد انه هيمشي معاه ناس كتير من الطبالين والراقصين.
 

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