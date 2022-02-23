نجمة طيور الجنة تعلن ارتداء الحجاب: ادعولي بالثبات (صورة)

الأربعاء، 23-02-2022
10:38 ص
نشرت نجمة طيور الجنة
جنى مقداد صورة لها ظهرت فيها بملابس باللون
الأبيض واسعة وطويلة، وترتدي على رأسها حجاباً باللون نفسه، كما بدت وقد تغيرت
ملامحها بشكل كبير.
وعلقت جنى على المنشور، وذلك كأول تعليق لها بعد ارتدائها الحجاب لتحسم
الجدل قائلة: "الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب
وزيّنني به وأسأله الثبات
وأرجو منكم حُسن الدعاء".
وكانت نشرت جنى مقداد سابقا فيديو لها على قناتها الخاصة عبر يوتيوب، تحدثت
فيه عن روتين الإمتحانات في المدرسة، كما كشفت ان والدها خالد مقداد لم يضع لها
المرآة على الحائط منذ ان جددا أغلب الأشياء في المنزل، اذ ما زالت المرآة على
الأرض وعندما تريد استعمالها تجلس جنى ارضا.