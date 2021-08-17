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نجمة «ذا فويس كيدز» تثير الدهشة بفستان الزفاف.. شاهد كيف أصبحت

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الثلاثاء، 17-08-2021 09:01 م

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بصورة نجمة "ذا فويس كيدز" الفنانة العراقية هيا هازم، ظهرت فيها بفستان الزفاف.
وخطفت هيا الأنظار بجمالها وتغيير ملامحها بعد مرور حوالى ال 5 سنوات على مشاركتها في برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، وتضاربت المعلومات بين متابعيها ما إذا تزوجت هيا فعلاً وما إذا فعلاً الخاتم الذي إرتدته يؤكد زواجها.
الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الإجتماعي دفعت بهيا بنفيها بمنشور كتبته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وكشفت فيه ان الصور التي نشرتها هي جزء من عمل خاص تتحضر له.


 

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