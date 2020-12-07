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نجل هشام سليم يرد على منتقديه «أنا مش راجل» (فيديو)

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هشام سليم ونجله نور
 
الإثنين، 07-12-2020 01:59 م المصريون

رد نور ابن الفنان هشام سليم، على منتقدي ظهوره مرتديًا حلق في أذنيه، مؤكدًا أنه تحول إلى أنثى وتم إثبات هويته الجنسية في البطاقة.
ونشر "نور"، مقطع فيديو عبر خاصية "استوري" عبر حسابه على "إنستقرام"، وقال فيه :" كلمة للشباب اللى داخلة تتكلم عن الحلق بتاعى وان الحلق مضايقهم ، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه، فرقت إيه أنا لابس حلق بقيت أنا كدا خلاص كل اللي أنا عملته اتمسح"
وتابع نور : كل واحد يركز في نفسه ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه".
وكان الفنان هشام سليم، تحدث بجرأة شديدة خلال وجودة ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مؤخرا عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.
وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.
وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".



 

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