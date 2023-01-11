نجل «نتنياهو» يطرد فنانة كويتية شهيرة من إسرائيل: اخرجي من هنا





هاجم نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير نتنياهو الفنانة شمس الكويتية، بعد نشرها صورة برفقة الطبيب بطو في مدينة "هيرتسليا"، وأرفقتها بهاشتاج "من فلسطين".

ورد ابن نتنياهو قائلا : "أنت في إسرائيل. هكذا يشير أيضًا وسم موقعك في المدينة الإسرائيلية واليهودية "هرتسليا" نسبةً لاسم الأب الروحي للصهيونية وإسرائيل ثيودور هرتسل وحيثما الآن تستمتعين بفنادقها ومطاعمها والحانات فيها.

وأضاف: "تستمتعين بالحرية في إسرائيل، حيث ترتدي المرأة ما تشاء، كما تستمتعين بشرب الكحول هُنا. إذا كنتِ لا تحترمين ذلك بضيافتنا أخرجي من هُنا".

وكانت شمس وصلت إلى مدينة هرتسيليا، في وقت سابق، لتلقي العلم والعلاج في مركز طبي إسرائيلي، لدى طبيب القلب الفلسطيني، نادر بطو، ابن مدينة الناصرة.

وقالت شمس، بأن ما دفعها لطلب العلم على يد الطبيب الفلسطيني نادر بطو، هو دراسة الجانب الروحي المتسبب بأمراض القلب، مشيرة إلى أن بطو ابتكر طريقة للتواصل مع الروح، لعلاج المشكلة من جذورها، قبل أن تتفاقم وتسبب بأمراض مزمنة في القلب والجسم.

وأشارت إلى إنها كانت تنتظر دورها لدراسة هذا العلم على يد بطو، منذ نحو 4 سنوات.





من جانبه أثار النائب الكويتي السابق، وليد مساعد الطبطبائي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته بمنع الفنانة شمس الكويتية من دخول البلاد ومحاسبتها بسبب زيارتها لإسرائيل وفلسطين.

وكتب الطبطبائي، عبر حسابه على "تويتر": "في ممثلة أو مغنية اسمها شمس زايرة الكيان الصهيوني، ونشرت صور لها هناك، يجب محاسبتها أو منعها من دخول الكويت".

من جانبها علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على تغريدة الطبطبائي، قائلة: "بعيدا عن المنطق.. أنك تغرد عن المطربة شمس، هذا دليل أنكم ممنوعين تتكلمون في السياسه هاليومين لزوم الشي أعلاه".

وأضافت فجر السعيد: "بو مساعد ما تبي تحاسب بعد الإمارات والبحرين على التطبيع مع إسرائيل وتمنع مواطنينهم من زيارة الكويت ونقعد بالديرة بروحنا إحنا وإنت بس؟"

وتابعت: "بو مساعد ترى شمس مو كويتية ولا تخضع لقانونك واذا فكرت تمنعها من دخول الكويت المفروض تمنع رفيجكم بوشعر اللي راح إسرائيل قبلها".