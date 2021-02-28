نجل مشاري البلام يخرج عن صمته بعد دفن والده ويهدد بمحاسبة هؤلاء
مشاري
الأحد، 28-02-202101:30 ممحمد فضل - متابعات
خرج صالح البلام، نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، عن صمته بعد ساعات من دفن والده، الذي
أثار موجة جدل بعد وفاته متأثرًا بفيروس كورونا، بينما سرب البعض التقرير الطبي
الذي أثبت وفاته بتسمم في الدم.
وكان حساب باسم "زجران" على موقع التواصل
الاجتماعي "سناب شات"، نشر صورة من التقرير الطبي الخاص بوالده والذي
أثار ضجة بين النشطاء.
وحمل التقرير المسرب مفاجأة بشأن سبب وفاة مشاري البلام الحقيقية،
رغم التأكيد في البدء على أنه توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إلا أن التقرير الطبي
المسرب أظهر أن السبب المباشر وراء وفاته هو تعرضه لتسمم في الدم، أدى إلى هبوط حاد
في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.
واستنكر صالح، نجلمشاري البلام، في مقطع فيديو نشرته الإعلامية
الكويتية مي العيدان، عبر حسابها في موقع ”إنستجرام“، ما تم تداوله متسائلا: ”ليش ننشر
شيء خاص بالوالد شنو ناقص؟"، مفجرًا مفاجأة ومهددًا البعض بمحاسبتهم.
شاهد الفيديو: