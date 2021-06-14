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نجل محمد حسين يعقوب يعلن سبب مثول والده أمام المحكمة

محمد حسين يعقوب
محمد حسين يعقوب
Native
الإثنين، 14-06-2021 07:25 م
أعلنت أسرة الشيخ محمد حسين يعقوب، مثوله، الثلاثاء المقبل، أمام المحكمة، تنفيذا لقرار المحكمة الصادر يوم السبت الماضي.

وقال علاء الدين حسين يعقوب، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن والده سيحضر أمام المحكمة في الجلسة المقررة للإدلاء بشهادته في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، المقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

ويأتي مثول الشيخ محمد حسين يعقوب أمام محكمة الجنايات امتثالا لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، حيث طلبت الهيئة استدعاء الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، أمام المحكمة، خاصة بعد أن أكد المتهمون في التحقيقات أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب.

وكان قد تم استدعاء الشيخين للإدلاء بشهاداتهما في القضية في 10 مايو الماضي، إلا أنهما تغيبا عن الحضور ما دفع المحكمة لتغريمهما ألف جنيه وقتها، وكلفت النيابة العامة إبلاغ الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب للحضور بالجلسة المقررة، يوم 12 يونيو الجاري، إلا أنهما تغيبا عنها للمرة الثانية، لتصدر المحكمة قرارا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وتوقيع الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي على الشيخ محمد حسان، وتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية إلى جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 15 يونيو الجاري.

وأكدت أسرة الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب في تصريحات أن عدم حضور الشيخين جلسات المحاكمة وتغيبهما عن الإدلاء بشهاداتهما تعود للظروف الصحية لهما، بناء على تقارير طبية رسمية.
 

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