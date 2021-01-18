نجل فنان شهير: والدي تلفظ بكلمات بذيئة لما بلغوه إنه مصاب بـ كورونا .. وبعدها مات

الإثنين، 18-01-2021
08:59 ص
المصريون
كشف الفنان اللبناني غسان الرحباني عن الأيام الأخيرة لوالده الراحل الملحن إلياس الرحباني.
وقال في تصريحات له: لم أتوقع أن يصل فيروس كورونا
لأي من أفراد أسرتي لأننا كنا نحاول الالتزام بالإجراءات الاحترازية على قدر المتاح.
وأضاف: والدي و والدتي التقطا الفيروس من زائر لم يكن يعلم أنه مصاب وبعدها عزلا نفسيهما لكن حالة والدي تدهورت بعد 5 أيام.
وأردف: اضطررنا لاستدعاء الصليب الأحمر لنقله إلى المستشفى وكان منهك القوى لكن كان يتفوه بألفاظ نابية وكأنه يريد القول : ما الذي تفعلونه بي؟
واستدرك: بعد 15 يوميا مات والدي وهو شعور صعب ألا تستطيع تقبيله حتى.