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نجل فنان شهير: والدي تلفظ بكلمات بذيئة لما بلغوه إنه مصاب بـ كورونا .. وبعدها مات

فنان
نجل فنان شهير: والدي تلفظ بكلمات بذيئة لما بلغوه إنه مصاب بـ كورونا .. وبعدها مات
 
الإثنين، 18-01-2021 08:59 ص المصريون
كشف الفنان اللبناني غسان الرحباني عن الأيام الأخيرة لوالده الراحل الملحن إلياس الرحباني.

وقال في تصريحات له: لم أتوقع أن يصل فيروس كورونا لأي من أفراد أسرتي لأننا كنا نحاول الالتزام بالإجراءات الاحترازية على قدر المتاح.

وأضاف: والدي و والدتي التقطا الفيروس من زائر لم يكن يعلم أنه مصاب وبعدها عزلا نفسيهما لكن حالة والدي تدهورت بعد 5 أيام.

وأردف: اضطررنا لاستدعاء الصليب الأحمر لنقله إلى المستشفى وكان منهك القوى لكن كان يتفوه بألفاظ نابية وكأنه يريد القول : ما الذي تفعلونه بي؟

واستدرك: بعد 15 يوميا مات والدي وهو شعور صعب ألا تستطيع تقبيله حتى.
 

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