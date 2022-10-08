نجل عادل إمام يعلق على إصابة والده بالزهايمر

السبت، 08-10-2022
08:54 ص
رد المخرج رامي
إمام، عن الحالة الصحية لوالده الفنان عادل إمام
، وذلك بعد ما تردد مؤخرا عن إصابته
بالزهايمر
.
وقال إمام:"الحمد
لله زي الفل وإحنا متعودين على الحاجات اللي بنسمعها دي".
ونفى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام
، حقيقة حديث الإعلامي
محمد الباز حول إصابة شقيقه بمرض الزهايمر
، قائلا إن ما يحدث من شائعات حول الزعيم
لتصعيد التريند ليس أكثر.
وترددت خلال الفترة الأخيرة أنباء كثيرة حول إصابة الفنان عادل إمام
بالزهايمر
، دون رد رسمي من عائلة الفنان ما أثار الكثير من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.