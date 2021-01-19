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نجل شقيق فنان شهير: هذا أغرب ما رأيناه حين فتحنا قبره

فنان
نجل شقيق فنان شهير: هذا أغرب ما رأيناه حين فتحنا قبره
 
الثلاثاء، 19-01-2021 09:04 ص المصريون
كشف محمد شبانة - نجل شقيق المطرب الراحل عبد الحليم حافظ - تفاصيل مثيرة تخص جثمان عمه.

وقال في تصريحات صحفية: ذهبنا لدار الإفتاء لبحث إمكانية نقل جثمان والدي وعمي بسبب المياه الجوفية وعندما ذهبنا وجدنا المياه لم تصل لهما بسبب الصخور لكن فضلنا نقلهما.

وأضاف: نزل بعض الشيوخ للقبر وفوجئت بهم يطلبون مني الحضور لرؤية الوضع على الطبيعة ، فوجئت بأن جثة عمي عبد الحليم حافظ لم تتحلل وشعره الأسود وخدوده كما هما .

واستدرك: عندما سألت أخبروني أن هذا ربما بسبب بعض أعمال الخير التي كان يقوم بها في حياته .
 

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