نجل شقيق فنان شهير: هذا أغرب ما رأيناه حين فتحنا قبره

الثلاثاء، 19-01-2021
09:04 ص
المصريون
كشف محمد شبانة - نجل شقيق المطرب الراحل عبد الحليم حافظ
- تفاصيل مثيرة تخص جثمان عمه.
وقال في تصريحات صحفية: ذهبنا لدار الإفتاء لبحث إمكانية نقل جثمان والدي وعمي بسبب المياه الجوفية وعندما ذهبنا وجدنا المياه لم تصل لهما بسبب الصخور لكن فضلنا نقلهما.
وأضاف: نزل بعض الشيوخ للقبر وفوجئت بهم يطلبون مني الحضور لرؤية الوضع على الطبيعة ، فوجئت بأن جثة عمي عبد الحليم حافظ
لم تتحلل وشعره الأسود وخدوده كما هما .
واستدرك: عندما سألت أخبروني أن هذا ربما بسبب بعض أعمال الخير التي كان يقوم بها في حياته .