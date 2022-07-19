نجل حميد الشاعري يفتح النار على حلمي بكر: مش هسيبك تقطّع في أبويا

الثلاثاء، 19-07-2022
02:09 م
رد الموزع الموسيقي
نديم الشاعري، ابن الفنان حميد الشاعري
، على الملحن حلمي بكر
، بعد
الإنتقادات العديدة التي وجهت للفنان، وذلك بمنشور عبر حسابه الخاص على موقع
التواصل الاجتماعي.
وكتب نديم الشاعري:
"أستاذ حلمي لو محتاج مساعدة الكابو مش حيتأخر عليك، لكن ما ينفعش كل ما
تتزنق تروح برنامج تجيب سيرة حميد الشاعري
اللي للأسف تاريخك ميجيش تمن تاريخه ولا
فنياً ولا أخلاقياً للأسف، 30 سنة من عمري ما بيعملش حاجة في حياته غير التقليل من
الناس ومن الفنانين ومن أعمالهم."
وتابع قائلاً:
"إوعى حضرتك تفتكر إنك محطوط في خانة الإنسان المحنك، لا للأسف، فرق كبير أوي
بينك وبين الكابو حتى في الفكر الموسيقي والمعاملة مع الناس. الكابو كبير مقاماً
ومش بيرد عليك عشان هو أكبر من كده وأكبر منك بالذات، ودايماً بيقولي ما تردش على
حد. لكن ولاده كبروا ومش حيسمحوا إنك تقطّع في أبوهم".
وأضاف: "هو حضرتك
بجد فاكر إن حميد هو اللي بوظ المزيكا في مصر؟ المقسوم اللي حضرتك بتتكلم عليه هو
اللي واكل بقاله 30 سنة مع كل الفنانين، وهو سر الاستمرارية والنجاح، مفيش ألبوم
بينزل غير ومقسوم الكابو رانن في الودن. لما مذيع صابغ شعره أبيض وفي اللفة يسألك
سؤال زي ده، المفروض ردك يبقى تربوي قبل الفني إنه إزاي يسأل السؤال بالطريقة دي،
لكن حضرتك كنت حتطير من الفرحة عشان السؤال فيه تقليل للكابو".
وختم: "حاول يا
أستاذ حلمي تكسب الناس عشان الدنيا فانية. متبقاش خسران السيرة الطيبة وكمان الناس".