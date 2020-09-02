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.. والديهي: "معندناش أكابر في مصر"

نجل "إمبراطور الساحل" في قبضة الأمن

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الأربعاء، 02-09-2020 09:40 م الطيب حسين


قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أحد متهمي قضية اغتصاب فتاة في فندق "فيرمونت"، نجل رجل أعمال شهير له عدة منتجعات سياحية في منطقة الساحل الشمالي، ويطلق عليه البعض "إمبراطور الساحل". 

وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن زمن "الأكابر" و"الباشوات" انتهى في مصر، وإنما الجميع سواسية أمام القانون.

وعن مهاجمة البعض لأجهزة الأمن بعد هرب عدة متهمين في القضية، أكد أن الدولة لا تحمي أحدًا مذنبًا، محذرًا من محاولة الغمز واللمز ضد النيابة العامة للدولة. 

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