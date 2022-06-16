نجلاء فتحي تفاجئ الجميع بفيديو صادم تسب فيه عادل إمام: أفلامك كلها فساد

الخميس، 16-06-2022
10:15 ص
فاجأت الفنانة نجلاء فتحي
،
الجميع بالظهور بعد حوالي 20 عامًا من الغياب، في فيديو شنت فيه هجوم
ًا عنيفًا على
الفنان عادل إمام.
ووصفت نجلاء فتحي
أفلام عادل
إمام بـ "الفاسدة"، فيما لم يتضح سبب هجوم
ها المفاجئ على الفنان.
وقالت فتحي، خلال مقطع فيديو:
" عادل إمام اللي عمله الشعب.. اللي عمله الجمهور .. اللي عملك الشعب اللي
دفع فيك تذكرة ووصل أجرك لملايين ".
وأضافت: أعماله كلها فساد
لمحبة الفساد.. يعني في الآخر يطلع الفاسد هو الرابح .. 40 سنة وأنت بتشرب الناس
اللي أنت عاوزة .. اللي الدولة عوزاه".
كما اتهمت "إمام"
بـ "نفاق " ذوي المناصب والنفوذ ومحاولة إظهارهم على الشاشة بمظر جيد.
و اعتبرت أن أعمال عادل إمام
هي "فساد لمجرد محبة الفساد وإظهار الفاسد بأنه يربح في النهاية على مدار 40
سنة ".
من جانبه كشف المحامي أيمن
محفوظ أنه وجه إنذارا لنقابة المهن التمثيلية للتحقيق في فيديو الفنانة نجلاء فتحي
تهين فيه الفنان عادل إمام.
وأشار محفوظ أن حوارا دار
بينه وبين أشرف زكي - نقيب الفنانين - من أجل حل هذه الأزمة وبخاصة أنه وجه إنذارا
للنقابة للتحقيق مع نجلاء فتحي
في تصريحاتها التي تدينها قلبا وقالبا - بحسب وصفه.
وأكد أن نقيب الفنانين سيتخذ
إجراءات قوية لحل هذه الأزمة وبخاصة أن نظرته تغيرت تجاه الأمور .