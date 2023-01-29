نجلاء بدر عن فستانها الجرئ: بيتباع في محلات وسط البلد

كشفت الفنانة نجلاء بدر، أن فستانها الذى تصدرت من خلاله التريند والذى ارتدته فى مهرجان الجونة ، أصبح علامة مسجلة، لافتة إلى أن هذا الفستان يباع في محلات بمنطقة وسط البلد .



وقالت نجلاء بدر ، فى لقاء تليفزيونى : “اننى راضية ومقتنعة تماما بارتداء الفستان، والذى واجه انتقادات واسعة وقتها ولكن الآن أجده يباع فى وسط البلد، ومطلوب بشكل كبير وأصبح اسمه فستان نجلاء بدر وهذا أمر يسعدنى”.

وأضافت نجلاء بدر : "أحب اسم الدلع بالنسبة لى وهو نوجي وهو نفس اسم قطتى التى عاشت معى 17 عاما وماتت بعد مرضها.

وأضافت نجلاء بدر، أنها تكره الاستماع إلى أغاني النكد، موضحة أن أغنية المطرب عبد الباسط حمودة «دا مكانا وحتة في حتة تانية» واخدة روحها.

وأوضحت نجلاء بدر، أنها تكره الكريمات بمختلف أنواعها ولا تشرب الماء بصورة مستمرة، كما أن سر جمالها يكمن في تعاملها بحذر مع الأدوية والأطعمة السريعة، بجانب اتباع التعليمات الصحية للحفاظ على رشاقتها.

وأشارت إلى أنها تتناول أنواع من الفيتامينات مؤخرا، كما أن لديها تخوف في تناول الأدوية بمختلف أنواعها منذ مرحلة الطفولة.