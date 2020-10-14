نجاح تجارب لقاح كورونا في إيران

الأربعاء، 14-10-2020
12:50 م
المصريون
أعلنت إيران
عن نجاحهم في اكتشاف لقاح ضد كورونا بعدما نجحت اختبارات هذا
اللقاح على "قرد".
وذكرت وكالة "إرنا" الإيران
ية إن
"الباحثين الإيران
يين اختاروا أساليب عديدة لإنتاج لقاح كورونا، وقد بلغوا المراحل
النهائية في هذا الخصوص، و قد تم التأكد من أداء هذا اللقاح، وستبدا مرحلة
الاختبارات الإنسانية قريبا، حيث تم تجميع الوثائق المتعلقة باللقاح من أجل أستلام
تصريح من وزارة الصحة بالإختبار على الإنسان"
وأشار إلى تجهيز خط إنتاج محلي واسع للقاح، على أن يدخل
حيز التنفيذ فور الإعلان عن نجاج مرحلة الاختبارات الإنسانية، مؤكدا أن كمية
الإنتاج آنذك ستفوق احتياجات البلاد.