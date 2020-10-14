الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تدخل الملك.. الأمن الأردني يكشف معلومات عن مرتكب جريمة الزرقاء

عمرو دياب ينعى الفنان محمود ياسين بكلمات مؤثرة

قفزة في الإصابات بـ"كورونا" في العراق و تونس و الأردن

مسحة كورونا للاعبي الزمالك بالمغرب

لهذا السبب بكى عادل امام بسبب محمود ياسين

نجاح تجارب لقاح كورونا في إيران

فرنسا تعلن إغلاق 12 دور عبادة بينهم مسجد لهذه الأسباب

تشيع جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر

غلاية تحرق 10 عمال في مصنع مرشح سابق للنواب

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يتدخل

نجاح تجارب لقاح كورونا في إيران

نجاح تجارب لقاح كورونا في ايران
نجاح لقاح فيروس كورونا في ايران
 
الأربعاء، 14-10-2020 12:50 م المصريون
أعلنت إيران عن نجاحهم في اكتشاف لقاح ضد كورونا بعدما نجحت اختبارات هذا اللقاح على "قرد".
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية إن "الباحثين الإيرانيين اختاروا أساليب عديدة لإنتاج لقاح كورونا، وقد بلغوا المراحل النهائية في هذا الخصوص، و قد تم التأكد من أداء هذا اللقاح، وستبدا مرحلة الاختبارات الإنسانية قريبا، حيث تم تجميع الوثائق المتعلقة باللقاح من أجل أستلام تصريح من وزارة الصحة بالإختبار على الإنسان"
وأشار إلى تجهيز خط إنتاج محلي واسع للقاح، على أن يدخل حيز التنفيذ فور الإعلان عن نجاج مرحلة الاختبارات الإنسانية، مؤكدا أن كمية الإنتاج آنذك ستفوق احتياجات البلاد.
 

إقرأ ايضا

محمود ياسين وعادل امام

لهذا السبب بكى عادل امام بسبب محمود ياسين

جريمة الزرقاء

أسرار خفية حول "جريمة الزرقاء" التي هزت العالم اليوم

facebook

«فيس بوك» و«تويتر» يستقبلان الانتخابات الأمريكية بإجراءات حازمة

أخبار متعلقة

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

امريكي

كورونا يرفع حالات الانتحار داخل الجيش الأمريكي

london-coronavirus-masks

عالم بريطاني يحذر من موجة ثالثة لفيروس كورونا

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

تاج الدين

مستشار الرئيس للصحة: نخوض معركة حربية مع "كورونا" والعالم يعيش قلق شديد