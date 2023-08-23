الأربعاء 23 أغسطس 2023
توقيت مصر 15:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لحظات مرعبة.. عاصفة شديدة تطيح بالمعتمرين وعمال النظافة في الحرم المكي

شاهد.. فاكهة تتغذى على جثث الموتى في المقابر بمصر

فضيحة قبلات رئيس اتحاد الكرة في إسبانيا مع لاعبة تثير ضجة (فيديو

راقصة شهيرة تهاجم الراقصات الروسيات: ربنا قال احتشموا

عروس مصر الجديدة تطلب الخلع في شهر العسل: بتعالج من شهر بسبب اللي عمله

أول رد فعل من صلاح على أنباء انتقاله لاتحاد جدة

شاهد.. مشهورة مواقع تواصل سعودية تخلع النقاب في الطائرة

شاهد.. السيول العارمة تجرف السيارات في شوارع مكة

الاهتمام بيتطلب.. عروس تثير الجدل بمقطع فيديو غريب من فرحها

تطور مفاجئ.. عضو مجلس إدارة اتحاد جدة يحسم الجدل حول ضم صلاح

نجاة نجل منى عبدالغني من الغرق.. والأخيرة تسجد لله شكرًا

IMG-20230823-WA0010
منى عبدالغني ونجلها
الأربعاء، 23-08-2023 10:26 ص


كشفت الإعلامية منى عبدالغني مقدمة برنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا" تفاصيل نجاة نجلها من الغرق.

وقالت عبدالغني خلال برنامجها، إنها أنها كانت على الهواء مباشرة وانتهت من العمل، وعقب مغادرتها غرفة العمل اتصل بها نجلها وأخبرها بنجاته من الغرق حيث سحبه تيار المياه إلى الأسفل وغمرت المياه رأسه، لافتة أنها لم تفكر في شئ سوى السجود لله تعالى.

وأوضحت أن أسباب ذكرها للواقعة على الهواء مباشرة لتحذير وتنبيه الأسر وأولياء الأمور من هذا الأمر، مستدركة: "كان مطمن قلبي إنه هو اللي بيكلمني وقعدت أقول الحمدلله يارب ونقول الحمدلله لما نبص للمصيبة اللي نجانا الله منها".

وتابعت: "نذكر هنا كلام سيدنا عمر بأن لا يصيبنا الله في ديننا وربنا ألهمني الصبر في ديني وقولت الحمدلله وقتها".

إقرأ ايضا

IMG-20230823-WA0008

شاهد.. فاكهة تتغذى على جثث الموتى في المقابر بمصر

IMG-20230823-WA0017

راقصة شهيرة تهاجم الراقصات الروسيات: ربنا قال احتشموا

IMG-20230823-WA0011

عروس مصر الجديدة تطلب الخلع في شهر العسل: بتعالج من شهر بسبب اللي عمله