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نتنياهو يتحدى الجميع: سنواصل ما نفعله في القدس

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الأحد، 09-05-2021 03:02 م

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الدولة العبرية "ترفض بشدة" الضغوط الدولية الرامية لإقناعها بالامتناع عن توسيع أنشطتها الاستيطانية في مدينة القدس.
وتطرق نتنياهو في مستهل جلسة حكومية أسبوعية ترأسها اليوم الأحد، إلى آخر مستجدات الوضع في القدس التي شهدت في الأيام الأخيرة اعتداءات عنيفة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين لإخلاء منازلهم والاستيلاء عليها، مشددا على أن الحكومة "لن تسمح لأي جهة متطرفة بزعزعة الهدوء" و"ستواصل صون حرية العبادة لأبناء جميع الأديان" مع منع اندلاع أعمال شغب عنيفة، حسب زعمه.
ولفت رئيس حكومة الاحتلال، إلى أن الضغوط التي تمارس على إسرائيل كي توقف أنشطتها الاستيطانية في القدس تتزايد في الآونة الأخيرة، مضيفا: "أقول أيضا لأفضل أصدقائنا: القدس عاصمة إسرائيل، ومثلما يبني كل شعب عاصمته ويعمرها، نحتفظ أيضا بالحق في البناء في القدس وإعمارها. هكذا تصرفنا وهكذا سنواصل التصرف".
 

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