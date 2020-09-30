نتائج مبشرة بشأن لقاح كورونا.. العقار أظهر استجابة

الأربعاء، 30-09-2020
08:52 م
أحمد سالم
أظهرت النتائج الجديدة للتجارب السريرية على لقاح
شركة فايزر الخاص بفيروس كورونا
المستجد "كوفيد-19" قدرته على تحفيز استجابة مناعية "قوية" ضد الفيروس، مما يزيد من الآمال في قدرته على توفير بعض الحماية من عدوى الفيروس.
ومنح علماء من الشركة اللقاح
إلى 60 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا في أبريل ومايو، حيث عثروا أن جرعتين أنتجت أجسامًا مضادة وخلايا تائية تقاوم الفيروس.
ومن جانبها، طلبت المملكة المتحدة مسبقًا 30 مليون جرعة من لقاح
BioNTech، والذي من المقرر تسليمه هذا العام أو العام المقبل، إلى جانب عشرات الملايين من الجرعات من شركات تصنيع لقاح
ات أخرى ، بما في ذلك Valneva في فرنسا، واسترازينيكا، التي دخلت في شراكة مع جامعة أكسفورد لتجربة لقاح
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