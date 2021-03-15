نتائج كارثية للقاح أسترازينيكا.. ودول أوروبية تعلق استخدامه

الإثنين، 15-03-2021
08:13 م
الطيب حسين
علقت أكمثر من دولة أوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا
المستجد عقب نتائج كارثية
تسبب بها.
وبعد ألمانيا، أعلنت فرنسا وإيطاليا اليوم الاثنين تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" الأمريكية السويدية المضاد لفيروس كورونا
على أراضيهما.
بدورها قالت منظمة الصحة العالمية إن هيئتها الاستشارية تفحص التقارير المتعلقة بلقاح"أسترازينيكا" المضاد لكورونا، مشيرة إلى أنه لا توجد أدلة على أن أي مشاكل صحية نجمت عن الحقن بهذا اللقاح.
وفي تصريحات لـ "رويترز" اليوم الاثنين قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة: "بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، فستطرح على الفور كل النتائج وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس".
وأضاف "حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن أخذ اللقاح ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس".