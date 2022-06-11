السبت 11 يونيو 2022
توقيت مصر 19:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اتحاد الكرة يتجه لإقالة إيهاب جلال

الخطيب يخرج عن صمته ويفجر فضائح لأول مرة قد تطيح بمسؤولين

صلاح يفجر مفاجأة: إن لم أحصل على الكرة الذهبية هذا العام فسيكون بسبب هذا الأمر

الزوجة اللعوب.. خانت زوجها في ليلة القدر وتخلصت منه بعد صلاة التراويح رفقة صديقه

«قناة ومرتضى منصور».. عروس كفر الدوار تفاجئ الجميع بخطوة غير متوقعة

شيرين: «نفسيتي وحشة ونفسي أموت بطريقة لطيفة»

تتجاوز 45.. تحذير عاجل من الأرصاد لجميع المواطنين وأصحاب السيارات

بعد قرار أرامكو.. الإعلان عن سعر أسطوانة الغاز بعد الزيادة الجديدة

شاهد.. وفاة متحولة جنسيًا أثناء القبض عليها بطريقة وحشية

فنانة شهيرة تخرج عن صمتها: ظروف أجبرتي على خلع الحجاب

ADS
 

نبيل الحلفاوي يعلن اقتراح غريب لاختيار مدرب المنتخب: محدش هيوافق عليه

28-05-22-544208677
نبيل الحلفاوي
Native
Teads
السبت، 11-06-2022 09:17 ص

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن اقتراح وصفع كثيرين بالغريب، من أجل اختيار صحيح لمدرب منتخب مصر، بعد الهزيمة والأداء السئ أمام إثيوبيا.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “‏عندي اقتراح يساعد في اختيار المدرب المصري.. ما اظنش حد هيوافق عليه".
وتابع :" المنتخب عنده ماتشين في سبتمبر واحد على أرضنا وواحد خارجها، وبعدين نفس الحكاية في مارس، ما نكلف من دلوقت حسام بماتشين سبتمبر ونكلف علي ماهر بماتشين مارس".
وأضاف نبيل الحلفاوي :" وبناء عليه يتم اختيار من يستمر من خلال لجنة تضم أساتذة النقد والتحليل مثلا.. الأستاذ حسن المستكاوي والأستاذ خالد بيومي والدكتور طه اسماعيل ومن الشباب مثلا أحمد عز و... هذا مجرد مثال، ويمكن أن تخصص نسبة لتصويت الجماهير”.
وكان علق "الحلفاوي"، على أزمة منتخب مصر بعد الهزيمة من اثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الافريقية".

وكتب على تويتر: "‏فقدان الشغف له نفس تأثير الإجهاد. لا تتقن التمرير ولا الاستلام ولا التسديد.. لكن عموما أيا سيكون المدرب لاعبونا يحتاجون لتخصيص نصف وقت التدريب على الأقل لإتقان هذه الأساسيات من الحركة مش عيب.. لا تنفيذ لأية خطط أو تكتيك أو هجمات منظمة أو مرتدة إلا بإتقانها وتنفيذها بلا معاناة".
 

إقرأ ايضا

images

الزوجة اللعوب.. خانت زوجها في ليلة القدر وتخلصت منه بعد صلاة التراويح رفقة صديقه

elbashayer-2022-06-10_517983

«قناة ومرتضى منصور».. عروس كفر الدوار تفاجئ الجميع بخطوة غير متوقعة

97230Image1

شيرين: «نفسيتي وحشة ونفسي أموت بطريقة لطيفة»

أخبار متعلقة

31-05-22-358055193

سماح أنور تخرج عن صمتها وترد.. هل «أدهم» ابنها من سمير صبري؟

thumbs_b_c_01106ccf70073be280d9d8b71f082179

كلمات الأغنية التي تسببت في اغتيال المطرب أحمد بحور

4893940691571573321

نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تغريدة عن محمد أبوتريكة

Capture

بعد أيام من زواجها.. بوسي تترك عريسها في شهر العسل وتحيي حفل زفاف (فيديو)

image

رأيت الموت بتفاصيله.. مصطفى كامل يكشف لحظات مرعبة في أزمته الأخيرة

5

أول صور من جنازة الفنان سمير صبري