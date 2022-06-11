نبيل الحلفاوي يعلن اقتراح غريب لاختيار مدرب المنتخب: محدش هيوافق عليه

السبت، 11-06-2022
09:17 ص
كشف الفنان نبيل الحلفاوي
، عن اقتراح وصفع كثيرين بالغريب، من أجل اختيار صحيح لمدرب منتخب مصر
، بعد الهزيمة والأداء السئ أمام إثيوبيا.
وكتب نبيل الحلفاوي
عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “عندي اقتراح يساعد في اختيار المدرب
المصري.. ما اظنش حد هيوافق عليه".
وتابع :" المنتخب عنده ماتشين في سبتمبر واحد على أرضنا وواحد
خارجها، وبعدين نفس الحكاية في مارس، ما نكلف من دلوقت حسام بماتشين سبتمبر ونكلف علي
ماهر بماتشين مارس".
وأضاف نبيل الحلفاوي
:" وبناء عليه يتم اختيار من يستمر من خلال لجنة تضم أساتذة النقد
والتحليل مثلا.. الأستاذ حسن المستكاوي والأستاذ خالد بيومي والدكتور طه اسماعيل ومن
الشباب مثلا أحمد عز و... هذا مجرد مثال، ويمكن أن تخصص نسبة لتصويت الجماهير”.
وكان علق "الحلفاوي"، على أزمة منتخب مصر
بعد الهزيمة
من اثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الافريقية".
وكتب على تويتر: "فقدان الشغف له نفس تأثير الإجهاد.
لا تتقن التمرير ولا الاستلام ولا التسديد.. لكن عموما أيا سيكون المدرب لاعبونا يحتاجون
لتخصيص نصف وقت التدريب
على الأقل لإتقان هذه الأساسيات من الحركة مش عيب.. لا تنفيذ
لأية خطط أو تكتيك أو هجمات منظمة أو مرتدة إلا بإتقانها وتنفيذها بلا معاناة".