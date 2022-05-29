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نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تغريدة عن محمد أبوتريكة

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نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تغريدة عن محمد أبوتريكة

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نبيل الحلفاوي
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الأحد، 29-05-2022 11:12 ص


تسبب الفنان نبيل الحلفاوي، في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب رده على سؤال عن رأيه في أفضل 5 لاعبين كرة قدم في تاريخ إفريقيا.
وكتب الحلفاوي: "محمد صلاح.. جورج وايا.. محمود الخطيب.. صامويل إيتو.. ديدييه دروجبا.. وفي حراس المرمى عصام الحضري".

فيما وجه بعض متابعيه سؤالًا إليه مستفسرين عن سبب عدم وجود محمد أبوتريكة في القائمة، حيث قال متابع : "وأين أبو تريكة يا قبطان؟"، فكان رده ساخرًا: "أظن في قطر.. ليه؟ خير".
فيما دخل الإعلامي عمرو أديب، على خط الجدل وعلق: "وهنا يجب أن أتوقف وأقولك لقد بدأت الآن مرحلة جديدة في حياتك من المشاكل التي لن تنتهي يا قبطان".
ومن جانبه، عقب الحلفاوي على أديب قائلا: "مفيش وقت لمراحل جديدة يا حبيبي.. الحكم بيبص في ساعته"، فرد أديب: "لا أنتوا الحكم بيديكوا وقت زيادة".

 

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