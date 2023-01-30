نبيلة مكرم تبرر جريمة قتل ابنها اثنين من صديقيه: سمع أصواتًا تأمره بقتلهما

بررت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، ارتكاب ابنها جريمة قتل اثنين من أصدقائه في أميركا بأنه مريض نفسي





وقالت إنه كان يعاني من مرض نفسي، وقرر وقف الحصول على الأدوية لإيمانه بإمكانية التغلب على المرض بنفسه. مضيفة أنه ارتكب الجريمة بعدما سمع أصواتا غريبة أمرته ب قتل زميليه

وتابعت: "بعد ارتكابه الجريمة كان يجلس بين زميليه الضحيتين فاقدا للإرادة والإدراك وارتكب الجريمة دون أن يدري ماذا يفعل".

