نبش قبر «محمد صالح» بعد 7 شهور من وفاته.. سرقوا فقرتين كان ركبهم من الذهب

الثلاثاء، 01-11-2022
09:54 ص
شهدت مدينة العدين
في محافظة إب اليمني
ة، نبش بنبش قبر
"ميت" بعد 7 أشهر من وفاته.
وقام اللصوص بسرقة،
فقرات مصنوعة من الذهب
تم تركيبها في العمود الفقري للمتوفى إثر حادثة انزلاق ألمت
به خلال حياته، وكذلك قلع أضراس ذهب
ية موجودة في فكّه.
وكشف شهود عيان،
أن المدعو بجاش محمد صالح، توفي قبل نحو 7 أشهر إثر إصابته بجلطة دماغية وهو كهربائي
يقطن محافظة المهرة، وبعد الدفن، انتشرت أخبار محلية بأن الراحل يملك فقرات ذهب
ية في
عموده الفقري كان وضعها بعدما تعرّض لحادث انزلاق قبل فترة، حيث تمت معالجته على نفقة
شركة عملاقة يعمل بها.
وراجت بين أبناء
نفس المنطقة التي يسكن بها المتوفي، شائعات، قيلت إن عملية ترميم العظم تمت بعد أن
استبدلت له فقرتان تم تركيبها في الغضاريف بالذهب
، خاصة وأن أقارب الراحل عمدوا على
حراسة قبره أياماً بعد الوفاة.
وفوجئ، أهالي القرية
صباح الاثنين، بعد مرور 7 أشهر على الوفاة، بنبش لصوص القبر وسرقة الجثة.