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ناهد يسري «سيدة الممنوع من العرض» حجّت7 مرات واعتمرت 27 (فيديو)

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ناهد يسري
 
السبت، 06-02-2021 08:43 م المصريون

تحتفل اليوم 6 فبراير الفنانة ناهد يسرى «ملكة الإغراء» بعيد ميلادها الـ 74 ، والتي اشتهرت بالأدوار الجريئة فى فترة هروب بعض النجوم بعد النكسة إلى بيروت.
من أشهر أعمالها فيلم "سيدة الأقمار السوداء" والذي لايزال ممنوع من العرض فى بعض الدول منها مصر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد محطات هامة في حياة الفنانة المثيرة للجدل، منذ بدايتها واعتزالها الفن مرتين، وحتى ارتداء الحجاب وحج بيت الله الحرام 5 مرات وعمل 27 عمرة.

 

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