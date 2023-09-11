الإثنين، 11-09-2023
11:25 ص
ظهرت الممثلة ناهد السباعي
بإطلالة جريئة من إجازتها في لبنان
. ونشرت السباعي مجموعة صور وفيديوهات عبر "إنستجرام"، وظهرت بـ"البيكيني" من داخل حمام السباحة.
وعلقت السباعي البالغة من العمر 36 عامًا على الصور بقولها: "الجنة على الأرض". وظهرت "السباعي" في إطلالتها الأخيرة، من داخل حمام السباحة، مرتدية "بيكيني" أسود اللون.
فنيًا، تعاقدت ناهد السباعي
على بطولة مسلسل "نقطة سودة"، مع كل من أحمد وسوسن بدر.
ويشارك في العمل أحمد خالد صالح، أحمد بدير، سماح أنور، ناهد رشدي وأشرف عبدالغفور.
وآخر أعمال ناهد السباعي
مسلسل" الأجهر" مع عمرو سعد ودرّة وسيد رجب، وعرض في موسم رمضان 2023.