نانسي عجرم بعد أحداث لبنان: «فكرة وجود ناس تحت القصف لا تفارقني»

السبت، 05-10-2024
06:36 م
تحدثت الفنانة نانسي عجرم
، مع الأحداث الصعبة التي تمر بها لبنان
خاصةً في الفترة الأخيرة، بعد القصف الذي تتعرض له البلد.
لوكتبت نانسي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات «إكس» معلقةً على الأحداث الجارية: «من أول الحرب
وفكرة إنه في ناس معقول يكونوا موجودين تحت القصف ما عم تفارقني».
وتابعت نانسي: «في ولاد وعائلات ما لاقوا محل يقويهن وبقيوا ببيوتن ورزقن.. واقع ظالم ومجرم وبشع عم نعيشه كلنا».
من أول الحرب
وفكرة انه في ناس معقول يكونوا موجودين تحت القصف ما عم تفارقني. في ولاد وعائلات ما لاقوا محل يقويهن وبقيوا ببيوتن ورزقن. 💔واقع ظالم ومجرم وبشع عم نعيشه كلنا. يا رب خلي عينك علينا. ما بقى النا غيرك
وأختتمت نانسي عجرم
تغريدتها قائلةً: «يا رب خلي عينك علينا.. ما بقى لنا غيرك».
ومؤخرًا، وجهت الفنانة اللبنان
ية نانسي عجرم
، رسالة مؤثرة تبكي فيها أطفال لبنان
، معبرة عن حزنها الشديد الذي يعيشه وطنها من أوضاع أمنية سيئة.
ونشرت الفنانة نانسي عجرم
، عبر حسابها الخاص على منصة «x»، صورًا لبعض الأطفال الذين افترشوا الطرقات للنوم، وعلقت برسالة تبكي القلوب قالت فيها :«لقد سرقت الحرب
سلامتهم ومنزلهم، وهذا لا يمكن أن يكون واقعنا، إن أطفال لبنان
يستحقون السلام والمستقبل، لا تبقى صامتا».