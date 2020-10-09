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نانسي بيلوسي تسعى لإجراء لعزل ترامب من منصبه

نانسي بيولسي
نانسي بيلوسي
 
الجمعة، 09-10-2020 01:16 ص المصريون
كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن أنها تسعى الآن لتقديم تعديل دستورى يهدف إلى أن يصبح نائب الرئيس، رئيسا بالإنابة إذا اتضح أن الرئيس ترامب غير قادر على أداء سلطات وواجبات منصبه.
ومن المقرر أن تتقدم نانسي بيلوسي والنائب الديمقراطي جيمي ب راسكين لهذا الإجراء الدستوري، يوم الجمعة، وذلك من خلال تشكيل لجنة للمساعدة في ضمان القيادة الفعالة وغير المنقطعة في الرئاسة، وفقا لما أكدته صحيفة "واشنطن بوست".
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الإجراء يهدف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، بعد أسئلة تتعلق بصحته أثناء تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأوضحت نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي، الخميس، أن النواب سيتحدثون التعديل الخامس والعشرين الجمعة. أعتقد أن الجمهور بحاجة إلى معرفة الحالة الصحية للرئيس. هناك سؤال واحد رفض الإجابة عليه: متى كان آخر اختبار (كورونا) سلبي له؟".
وأشارت نانسي بيلوسي إلى أنها ستقدم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة ترامب على إدارة قيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن مشروع القانون هذا من شأنه أن يساعد في ضمان قيادة فعالة وغير منقطعة في أعلى منصب في الفرع التنفيذي للإدارة الأمريكية.
 

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