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ناصر القصبي يثير الجدل: "القادم أسوأ والدم مسكوب مسكوب"

ناصر-القصبي
ناصر القصبي
 
الخميس، 27-08-2020 07:24 م محمد فضل- متابعات
أثار الفنان السعودي الشهير ناصر القصبي، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب رده على الإعلامي اللبناني علي جابر المدير العام لقنوات MBC، عن الأوضاع المؤلمة التي تشهدها لبنان حاليًا.

وقال "جابر":" شعور عميق, حزين جداً، ان تشهد وانت في الغربة، كيف يتم تدمير بلدك بأيدي أبناءه، كيف يتم قتل احلام شبابه والقضاء على مستقبلهم من قبل سياسييه وأنصارهم الطائفيين المعمي على قلوبهم. حقيقة قاسية ان تقتنع انه لم يعد باليد حيلة، ان الغربة هي الملجأ الوحيد وان مجد لبنان قد مات".

فيما رد عليه "القصبي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، بالقول :" المؤلم أكثر يا صديقي أن القادم أشد ألماً وأن الدم مسكوب مسكوب". وتفاعل "جابر" مع تعليق "القصبي"،

ورد عليه بأنه يتفق معه فيما يتوقعه من أوضاع يمكن أن يشهدها لبنان في الفترة القادمة. وأثار رد الفنان السعودي ناصر القصبي، الجدل بين المتابعين الذين عبروا عن تخوفاتهم مما سيحدث محذرين من وقوع حرب أهلية في لبنان تدمر الأخضر واليابس.
 

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