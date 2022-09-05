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ناصر البرنس يكشف سبب إغلاق مطعم «كبدة البرنس»: لازم ألم نفسي شوية

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ناصر البرنس
Native
Teads
الإثنين، 05-09-2022 10:08 ص

علق ناصر البرنس، مالك مطعم كبدة البرنس، بمنطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة، على غلق مطعمه.
وتابع  ، مالك مطعم كبدة البرنس :"جت حملة مكبرة من المحافظة والأمن بسبب شكاوى ، بقالي 30 سنة بفرش بالليل ومكنش في مشاكل ، بس كنا بنشيل من وقت للتاني لما يكون في حملة أو مدير الأمن معدي ، حتى لو انا خطأ في روح قانون.. أشيل المخالفات اللي عندي مش أقفل المحل خالص لأن في ناس بتاكل عيش".
واستكمل ، مالك مطعم كبدة البرنس :" في ناس شغالة عندي عندها أسر ، والمطعم مقفول دلوقتى لانهم شالوا المعدات اللي بشتغل بيها ، وعقبال ما ترجع تاني هتاخد وقت".
وتابع مالك محل كبدة البرنس، بمنطقة إمبابة،  :" أنا خطأ ولازم ألم نفسي".
وكانت محافظة الجيزة كثفت حملاتها اليومية علي مستوي الأحياء والمراكز و المدن لإزالة تعديات المحال العامة والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات علي الطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم امن لسير المواطنين .
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي شمال الجيزة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق في تنفيذ حملات مكبرة بشارع طلعت حرب بإمبابة شملت التصدى لكافة مخالفات التراخيص والإشغالات والأغذية بالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وإدارات رخص المحلات والبيئة والإشغالات وممثلي شركات الغاز والكهرباء والمياه.

أسفرت الحملة عن غلق عدداً من المطاعم بشارع طلعت حرب للتعدي علي حرم الطريق العام وافتراش ارصفه المشاه بوضع ترابيزات الطعام ومقاعد للجلوس وافران وجريلات لتجهيز الطعام منها مطعم كبدة البرنس.

كما اسفرت الحملات عن  إزالة ورفع 72 حالة تعد للمطاعم علي الطريق العام وأرصفة المشاة شملت ( فاترينات – عربات مأكولات كبدة – ثلاجات – أفران اعداد – جريل – ترابيزات اعداد طعام – كراسي ) وقد تم إيداعها مخازن الحى لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

واستكملت محافظة الجيزة :" وتنفيذا للإجراءات الرادعة تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنشآت وتحرير محاضر بيئة وإشغالات للمطاعم والمحال المخالفة" .


وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم امن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط .
 

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